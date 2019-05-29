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29 Mayıs 2019
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Antalya'da Onur Özdemir (22), Türkiye şampiyonu olduğu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldığı halterde, başarılarına kaldığı yerden devam ediyor.
Spor Gündemi ve Haberleri

Sakatlıktan döndü, Türkiye şampiyonu oldu

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Antalya’da Onur Özdemir (22), Türkiye şampiyonu olduğu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldığı halterde, başarılarına kaldığı yerden devam ediyor.

Sakatlık sonrası ilk yarışmada Türkiye şampiyonu, ikincisinde iki rekor kıran Onur Özdemir, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor.

Antalya’da beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 2011 yılında, henüz 13 yaşındayken haltere başlayan Onur Özdemir, 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Özdemir, sonraki yıl şampiyonada dirseğinden sakatlanınca haltere ara vermek zorunda kaldı. Sakatlığı nedeniyle haltere 2 yıl ara vermek zorunda kalan Onur Özdemir, iyileştikten sonra geçen yıl yeniden antrenmanlara başladı. Çok sevdiği halterde başarılı olmayı hedefleyen Onur Özdemir, 2018’de de Türkiye şampiyonu oldu. 2018 Gençler Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığını aktaran Onur Özdemir, milli takım antrenörlerinin şampiyona kadrosuna kendisini dahil etmediğini savundu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONU REKORTMEN HALTERCİ

Şampiyonaya katılamayınca hırslandığını söyleyen Onur Özdemir, 2 ay önce Denizli’de yapılan Türkiye şampiyonasına katıldığını ve ikincilik elde ettiğini kaydetti. Büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altında koparmada 125 kilo, silkmede 155 kilo kaldırarak Türkiye rekoru kırdığını anlatan Onur Özdemir, 2 ay sonra Nevşehir’de yapılacak Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiğini belirtti. Antalya Spor Salonu’nda antrenör Ekrem Celil gözetiminde antrenman yapan Onur Özdemir, şampiyonada altın madalya hedeflediğini söyledi. Milli takıma seçilmeyi istediğini aktaran Onur Özdemir, “Ekim ayında Romanya’da yapılacak U23 Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanmayı hedefliyorum” dedi.

‘MİLLİ FORMAYI GİYMEK İSTİYORUM’

Yaşadığı talihsiz sakatlığa rağmen pes etmediğini vurgulayan Onur Özdemir, “Halterde küçük yaşta şampiyonluklar yaşadım. Türkiye şampiyonasında dirseğimden sakatlandım. 2 yıl sonra yeniden haltere başladım ve geçen yıl Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl da ikincilik elde ettiğim büyükler kategorisindeki şampiyonada 23 yaş altı olarak iki Türkiye rekoru kırdım. Önümde milli takıma seçilebilmek için bir şampiyona daha var. Altın madalya kazanıp, milli formayı giymek istiyorum. Hayalini kurduğum Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum” dedi.

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