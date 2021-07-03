Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yağmur etkili oldu (2)

MAHALLE SU ALTINDA KALDI, MAHSUR KALAN 4 ÖĞRENCİ VE 5 ÖĞRETMEN KURTARILDI

Kocaali’nin Demiraçma Mahallesi’nde yağmur yağışı sele neden oldu. Yolların dereye döndüğü mahallede her yer sular altında kaldı. Sel felaketinde, bir rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan öğretmen ve öğrenciler AFAD botu ile kurtarıldı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, “Kocaali ilçemiz Alandere mahallesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selden dolayı rehabilitasyon merkezinde mahsur kalan 4 öğrenci ve 5 öğretmenimizi ekiplerimizle birlikte botla tahliye ettik. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diyerek durumu hakkında bilgi verdi.

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