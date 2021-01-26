Ana Sayfa Güncel Haberler Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlama sesi/ Fotoğraf
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Edirne’de don olayına karşı sobalı ve zirai örtülü önlem
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