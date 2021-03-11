Sakarya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 

VAN'ın Gürpınar ilçesindeki Urartu dönemine ait Çavuştepe Kalesi'nde son 16 yılı gönüllü 59 yıldır bekçilik yapan ve dünyada Urartuca'yı bilen az sayıda insandan biri olan Mehmet Kuşman (81), roman kahramanlarından biri oldu. Yazar Enver Şengül, Kuşman'ın hikayesinden çok etkilendiğini belirterek, "Bundan 4-5 yıl önce bir Van gezisinde Çavuştepe Kalesi'ne gitmiş, orda Mehmet amcadan o yöredeki Urartu medeniyetini onun ağzından dinlemiştim. O zaman kendisinden çok etkilenmiştim. Daha ordayken içinde Mehmet Kuşman'ın da olduğu bir roman yazma fikri geldi" dedi.