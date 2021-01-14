Sakarya’da vaka sayısı bin 500’lerden 50’nin altına düştü

Güven HASBAŞ- Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, geçen yıl Kasım ayında günlük 1500’lere ulaşan pozitif vaka sayısının şu an 50’nin altına kadar düştüğünü belirterek, “Çok şükür Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösterilerek çok düşük sayılara geldik” dedi.

Sakarya’da, kasım ayında koronavirüs vaka sayısı 1500’lere ulaşırken, alınan önlemlerin ardından günlük vaka sayısı 50’nin altına düştü. Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, kentte kasım ayında vaka sayılarının yüksek rakamlara ulaşıldığını belirterek, “Pozitif vaka sayıların 1500’lere ulaştığı günler oldu. Çok şükür Türkiye genelinde alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyene de önem gösterilerek çok düşük sayılara geldik. Hastanelerimizdeki hasta sayılarımız, yoğun bakımda yatan hasta sayılarımız ve entübe sayımız çok azaldı. Dolayısıyla ölüm oranları çok düştü. Biz de bu oranı sıfıra indirme gayretindeyiz. Bunun için de aşılamanın çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. İnşallah aşılamayla birlikte Türkiye olarak bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyoruz” dedi.

‘EN KISA SÜREDE AŞILANMAYI BİTİRECEĞİZ’

Aşı konusunda da açıklama yapan Öğütlü, “Aşılama ile ilgili 15 günlük süremiz var. Fakat biz çok daha hızlı bir şekilde aşılama işlemini tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü dünyadaki sağlık ağı en kuvvetli olan ülkelerden bir tanesiyiz. Biz de Sakarya olarak bütün hazırlıklarımızı ve planlamamızı yaptık. Sürecin başlamasıyla birlikte aşılamayı çok kısa sürede bitireceğimize inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle aşılama sonuçlanana kadar tedbirlere aynı şekilde devam etmelerini maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bu hastalığın tek bir tedavisi var ve bu da aşı ve tedbirler” diye konuştu.

EŞİ KAHVEDE KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞ

Sakarya yaşayan Hatice Kılıçaslan, kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini belirterek, “Birçok insanın sokakta maske takmadığını görüyorduk. Sokaktaki insanların yarısı maske takarken diğer yarısı da maskesiz geziyordu. Tedbirlerin artırılmasıyla birlikte yasakların ve cezaların da artmasıyla sayılar azalmaya başladı. Tanıdığımız 10 insandan 5’inin testi pozitif çıkıyordu. İnsanlar yasaklarla birlikte biraz tedirgin oldular. O yüzden herkes maske takarak, kurallara uymaya başladı. Eşim, kız kardeşim ve babam bu hastalığı atlattı. Benim eşim virüse kahvehanede yakalandı. Bu yüzden yasaklar biraz daha devam etmeli diye düşünüyorum” dedi.

‘YASAKLAR DEVAM ETMELİ’

Kasım ayında vaka sayılarının arttığını ifade eden Ömer Çarbuğa ise, “İkinci dalgadan sonra alınan kısıtlama ve tedbirler nedeniyle vaka sayılarında düşüşler oldu. İyi oldu bence. Ekonomik açıdan insanlarımız biraz sıkıntı yaşasa bile vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle yasaklar biraz daha devam etmeli” ifadelerini kullandı.

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