Sakarya’da, ülkeye kaçak sokulan Afrika vahşi kedisi ele geçirildi/ Ek fotoğraflar

Yunanistan, (DHA)- Yunanistan’da İşkece Müftüsü Ahmet Mete aşırı sağ gruplar tarafından tehdit edilerek, kaldığı binanın asansörüne “İyi Türk ölü Türk’tür” yazısı yazıldı.
Avrupa'da Müslümanlara yönelik ırkçı...
Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA)- KIŞ lastiği takma zorunluluğu nedeniyle İstanbul'da lastik bayileri önlerinde yoğunluk oluştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu...
Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) BAYRAMPAŞA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki lokantalardan yemek alanlar, AVM önünde karınlarını doyurdu. Aynı...