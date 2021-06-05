Sakarya’da taciz şüphelisi tutuklandı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde kadınları taciz eden H.Ç.(21) yakalandı. Psikolojik sorunlarının olduğunu iddia eden H.Ç. tutuklandı.

Adapazarı Maltepe Mahallesi’nde kadınlara sarılıp, elle taciz eden kişiyi yakalamak için polis çalışma başlattı. Akşamları güvenlik kamerasının olmadığı yerlerde kadınları taciz eden kişi, son olarak öğle vakti bir kadına tacizde bulundu. Kadının verdiği eşkal doğrultusunda arama yapan polis, H.Ç.’yi yakaladı. Kadınları taciz ettiğini kabul eden ve psikolojik sorunlarının olduğunu ileri süren H.Ç. adliyeye sevk edildi. H.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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