Sakarya’da sitenin çatısında çıkan yangın korkuttu

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde bir site içerisinde bulunan evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gece saatlerinde, Serdivan İstiklal Mahallesi Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki evin çatısında yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahale sonrası yangın söndürüldü. Çatı hasar görürken, yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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