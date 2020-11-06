Sakarya’da korkutan çatı yangını

Mehmet KAVİS- HENDEK(Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Hendek ilçesinde bulunan 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Dere Boğazı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Ömer Kuru’ya ait 2 katlı evin çatısında öğle saatlerinde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. 2 katlı evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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