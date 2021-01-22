Sakarya’da kazada ölen kadının kimliği belirlendi

Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ölen kişinin Aslıhan Oyunlu (25) olduğu belirlendi.

Dün akşam saatlerinde, Serdivan’da İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Mehmet Sağlam idaresindeki 54 ABU 421 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Polis ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ölen kişinin Aslıhan Oyunlu olduğu belirlendi. Aslıhan Oyunlu’nun Adana’da olan ailesine acı haber verildi.

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