Sakarya’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi

Güven HASBAŞ-Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Adapazarı ile Karasu ilçeleri arasında, yol ulaşıma kapandı.

Adapazarı’nda yoğun kar yağışı etkili olurken, karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Kar lastiği olmayan araçlar kaydı. D-650 karayolu Adapazarı ile Karasu ilçesi arasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler kar küreme ve tuzlama yaparken, yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor.

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