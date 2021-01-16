Sakarya’da ‘kar’ keyfi

Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA, akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Karın ardından sokağa çıkanlar horon oynarken, polisler ise kartopu oynadı.

Sakarya’da akşam saatlerinde başlayan kar kısa sürede şehri beyaza bürüdü. Karla kaplanan Sakarya’da vatandaşlar kısıtlamaya rağmen sokağa döküldü. Bazı vatandaşlar karda yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise horon oynayarak karın keyfini çıkardı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokakta olan polis ekipleri ise kendi aralarında kartopu oynayarak eğlendi.

FOTOĞRAFLI