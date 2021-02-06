Sakarya’da, kaçak içki operasyonunda 2 tutuklama

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve araçta yapılan aramada, 109 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu iş yeri ve araçta aramalar yapıldı. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 109 şişe vokta, viski ve rakı ile 38 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve 8 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘toplum sağlığını tehdit’ ve ‘kaçakçılık’ suçları kapsamında tutuklandı.

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