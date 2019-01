Sakarya’nın Erenler ilçesindeki dağlık alanda doğal gaz boru hattında patlama sonrası yangın çıktı.

Alevler kontrol altına alınırken, olayda can ve mal kaybının olmadığı bildirildi.

Sabah saatlerinde BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçtiği ilçenin dağlık bölgesinde patlama oldu. Patlamanın ardından alevler çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken, yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.



Vali Ahmet Hamdi Nayır, bölgede heyelan kaynaklı patlamanın olduğu üzerinde durulduğunu belirtirken, olayda can ve mal kaybının olmadığını kaydetti. Vali Nayır, “Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Olayın doğal gaz Bozüyük- Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

SAKARYA VALİSİ NAYİR: ŞU ANDA DOĞALGAZ TÜMÜYLE KESİLDİ CAN KAYBIMIZ YOK

Bozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde çıkan yangına ilişkin Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere” dedi.

Bozüyük-Adapazarı doğalgaz iletim hattı üzerinde çıkan yangına ilişkin Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir CNN Türk canlı yayınında konuştu.



Vali Nayir yangından dolayı can kaybının olmadığını vurgulayarak, “Saat 07.55 gibi bir yangın ihbarı vardı. Ekipleri olay yerine gönderdiğimizde Bozüyük-Adapazarı iletim hattı üzerinde bir yangın olduğu tespit edildi. Hemen ekipleri gönderdik güvenlik önlemi alındı. Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğalgaz tümüyle kesildi. Borudaki kısım yanıyor o da bitmek üzere. İlimiz gaz konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyecek çünkü diğer hatlardan desteklenecek. Ekipler şu anda olay yerinde müdahale devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz” diye konuştu.

BOTAŞ: GAZ KESİNTİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü’nce Sakarya’da doğal gaz hattında meydana gelen yangınla ilgili tedbir alındığı belirtilerek, “Doğal gaz iletim sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır” denildi.



BOTAŞ tarafından Sakarya’nın Arifiye ilçesi Değirmendere köyü kırsalında yer alan 36 inç çapındaki doğal gaz boru hattında meydana gelen yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ilk bulgulara göre, doğal gaz boru hattında heyelan nedeniyle meydana gelen kopmanın yangına yol açtığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



“BOTAŞ tarafından gerekli müdahale yapılarak hat vanaları kapatılmış ve olayın meydana geldiği kısımda doğal gaz akışı durdurulmuştur. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma işlemlerinin ardından ivedilikle onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış ve bölgenin doğal gaz ihtiyacı alternatif iletim hatlarından kesintisiz sağlanmaktadır. Bu doğrultuda, Doğal Gaz İletim Sisteminin hiçbir bölgesinde gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır.”

BAĞ EVİNİ SARAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve BOTAŞ’a bağlı ekipler dağ yollarında güçlükle ilerleyerek, olay yerine ulaşırken, BOTAŞ’a ait doğal gaz boru hattında çıkan yangın ise doğal gazın kesilmesiyle bir süre sonra söndü. Heyelana bağlı olarak doğal gaz boru hattının hasar görmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangının, doğal gaz hattının yakınındaki bağ evine sıçradığı görüldü. İtfaiye ekipleri, bağ evini saran yangını söndürdü. Yangının, fındık ağaçlarına da zarar verdiği görüldü. Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor.

ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sakarya’da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü. Heyelanın etkileri de fark edilirken, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sonucu patlamanın meydana geldiğini belirten Karabulut, “BOTAŞ’ın buradan geçen boru hattı var. Heyelan sonucu bu boruda patlama meydana geliyor. Şu an her şey kontrolümüz altında. Tüm görevlilerimizle birlikte olaya müdahale etti. Her şey kontrol altında. Can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Can kaybı ve yaralanma yoktur” dedi.