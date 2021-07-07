Sakarya’da dere taştı; 1 ölü (6)

Yazar
-
0
1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -

- Reklam -

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri