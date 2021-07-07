Sakarya’da dere taştı; 1 ölü (6)

CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, sabah saatlerinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan Sami Özkul, AFAD ekiplerince kaybolduğu yerden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu bulundu.
Fatih YILMAZ- Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Zile ilçesinde 13 yıllık eczacı Cem Kılınç (35), Nazım Hikmet'in 'Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz' dizesiyle başlayan şiirinden etkilenerek,...
Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, yol uygulaması sırasında tur otobüsünün çarptığı Jandarma Astsubay Üstçavuş Burak Murat Has (44) ağır yaralandı.
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