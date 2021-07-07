Sakarya’da dere taştı; 1 kişi kayıp (3)

TOMRUK VE DEPO MALZEMELERİ SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait depodaki tomruk ve malzemeler, sel suları ile Mudurnu Deresi’ne sürüklendi. Mudurnu Deresi Köprüsü altında biriken tomruklar, çevredekiler tarafından alınmak istenirken, orman muhafaza memurları izin vermedi.

KÖPRÜDE ÇÖKME OLDU

Öte yandan Mudurnu Deresi üzerinde bulunan Beldibi Mahallesi’nden geçen köprüde de çökme meydana geldi. Hanyatak, Boztepe, Mansurlar, Şahinler, Kayabaşı, Dere mahalleleri ile Açelya Yaylası’na geçişi sağlayan köprü, yaya ve araç ulaşımına kapatıldı.

Beldibi Mahallesi’nin muhtarı Erol Çelik, “Bölgemiz aşırı yağmur aldı. Yağmur nedeniyle sel sularının köprünün altını boşaltması sonucu köprüde çökme oldu. Yaklaşık 10 köye ulaşım sağlıyor” dedi.

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