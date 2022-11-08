Sakarya’da denizde kaybolan Rus vatandaşı 3’üncü günde de aranıyor

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde denize girip, dalgalara kapılan Rusya vatandaşı Temmot Aliyev’i (23) arama-kurtarma çalışmaları, havadan ve denizden 3’üncü günde de sürdürüldü.

Rusya vatandaşları Umar Barlakov (38), kardeşi Aslan Barlakov (31), Achemez Aliyev (25) ve kardeşi Temmot Aliyev, önceki gün Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi’ndeki sahile geldi. Denize giren Aliyev kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu. Barlakov kardeşler de çevreden yardım isteyip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı. Bu sırada Achemez Aliyev, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Sakarya Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Achemez Aliyev, tedavisinin ardından taburcu oldu; kardeşi Aliyev’i arama çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalarda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, 2 bot ve 1 zodyak bot da kullanılıyor. Barlakov ile Aliyev kardeşlerin bir süre önce savaş nedeniyle Rusya’dan geldikleri ve Karasu ilçesinde ev kiralayıp, yaşadıkları öğrenildi. (DHA)

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