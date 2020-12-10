Sakarya’da caddede HES kodu denetimi

Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinin en işlek caddesi olan Çark Caddesi bariyer ile kapatılarak, HES kodu kontrolü yapıldı.

Sakarya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan ile Adapazarı’nın en işlek caddesi olan Çark Caddesi’ne girişlerde, HES kodu zorunluluğu getirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bugün cadde girişlerini bariyer ile kapatarak, HES kodu kontrolü yaptı.

HES kodu olmayan vatandaşların caddeye girişine izin verilmedi. Polis, vatandaşların HES kodu almasına yardımcı oldu.

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