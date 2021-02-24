Sakarya’da 68 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, tedbirlere uyumun azalması ve dikkat edilmemesi ile vaka artışlarının yaşandığını belirterek, "Ben bu kısıtlamalardan muafım’ diyor. Muafsın ama niye çıktın? İş için çıkmadın, gezmek için çıkmak olmaz. Yani bu hak sana işini göresin diye belli bir amaçla verilmiş. Onu gezmek için kullanıyorsunuz. O zaman bu suiistimal oluyor. Bu denetimlerin daha sıkı yapılması lazım" dedi.