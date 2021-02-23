Sakarya’da 209 kişi karantinaya alındı

AKP Genel Başkanı Erdoğan hemen her konuşmasında 70’li yılların ikinci yarısında ortaya çıkan tüp, benzin ve yağ kuyruklarını anlatıp, “bu CHP iş bilmez, ekonomiyi yönetemez, onların iktidarında tüp ve yağ kuyrukları vardı” deyip durmaktadır.Sadece o mu? Elbette hayır özellikle sağ kesim siyasileri ve neoliberal ekonomi politikaları savunucularının dilinden de tüp ve yağ kuyrukları lakırdısı hiç düşmez.