Sakarya’da 2 katlı ahşap ev yandı 

İnsanlık topraktan gelenin yine toprağa döneceğini unutmuş durumda. Neyden yaratıldığını unutan insan kendi özüne olan bağını da bir hayli koparmış durumda. Toprak bizim için bir hayli öneme sahip! Yaratılış olarak topraktan geliyor olmamız bile başlı başına bir sebep.