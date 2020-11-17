Sakarya’da 2 ev yandı

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, sobadan çıktığı sanılan ve ekiplerince 2 saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında 2 ev, kullanılamaz hale geldi.

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesi’nde, Yusuf Ziya Yılmaz ve Hasan Fehmi’ye ait, yan yana bulunan 2 evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yanan 2 ev, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde bulunanların, hemen dışarı çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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