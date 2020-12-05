Sakarya’da 112 Acil Sağlık ekibine saldırı

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan bir çocuğun üvey babası ve kardeşinin saldırısına uğradı. Saldırganlar, ambulans içindeki telsizi kopardı, araca hasar verdi.

Serdivan ilçesinde görevli 112 Acil ekibi, akşam saatlerinde ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir mahallede yaşayan ve birkaç gündür mide bulantısı yaşayan 8 yaşındaki hasta çocuğa müdahaleye gitti. Çocuğun ilk muayenesini yapan ekip, küçük çocuğu hastaneye kaldıracaklarını belirterek aileye gidilecek hastaneyi bildireceklerini söyleyip ambulansa geçti. Bu sırada pandemi kuralları gereği hasta yakınlarının ambulansa binmesinin yasak olduğunu belirten ekip, araçları olmadığı için küçük çocuğun annesini araca almayı kabul etti.

Küçük çocuğun üvey babası ve kardeşinin de araca binmek istemesi üzerine 112 Acil ekibi, durumu tekrar izah ederek araca binmenin yasak olduğunu belirtince sinirlenen iki kişi, 112 Acil ekibine küfür ve hakaret ederek saldırdı. Ambulansın kapısını açarak içine giren saldırganlar, içeride bulunan telsizi ‘beyaz kod’ vermelerini engellemek için kablosunu kopardı. Saldırganlar ambulansa da zarar verdi. 112 Acil ekibi aracın içine binerek kapıları kilitledikten sonra durumu telefonla polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Küçük çocuk ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI