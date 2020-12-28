Sakarya’da, 10 dönüm ormanlık alan yandı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde üç ilçeye yapılan baskında 1 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ...