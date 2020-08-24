Öncelikle sayın Erdoğan’a muhafazakar çevrelerde çok uzun yıllardır dolanıp duran bir şehir efsanesine son verdiği için teşekkür etmek gerekir.

Bilindiği üzere bir çok kişi Lozan anlaşmasının gizli maddeleri olduğuna ve bu yüzden de 2023 yılına kadar sahip olduğumuz maden, gaz ve petrol rezervlerini çıkaramadığımıza ciddi ciddi inanmaktadır, bu şehir efsanesi nihayet sayın Erdoğan’ın açıklaması ile son bulmuş bulunmaktadır.

Sorunun Lozan anlaşmasının gizli maddelerinden değil, gerekli yatırımların yapılıp maden, petrol ve gaz aranmamasından kaynaklı olduğu bugün itibariyle açık ve net olarak ispatlanmış bulunmaktadır. Umarım kimse bir daha bu konunun geyiğini yapmaz…

Şimdi gelelim konunun aslına; piyasanın beklediği ve benimde geçen Cuma yazdığım gibi Karadeniz’de bir doğal gaz rezervi bulunmuş bulunmaktadır.

Bulunan rezerv her ne kadar 320 milyar metre küplük mütevazi bir rezerv olsa da gelecekteki keşifler için umut vericidir, umarım sismik arama ve sondaj çalışmaları devam eder ve çok daha geniş ve büyük rezerv alanları keşfedilir, Türkiyemizin enerjideki dışa bağımlılık sorununa deva olur.

İktidarın MTA ve TPAO gibi milli şirketlerimiz vasıtası ile maden, gaz ve petrol arama çalışmalarına önem ve öncelik vermesi de takdire şayandır. Bu gibi stratejik konularda daima kendi göbeğini kendin kesecek, ele güne muhtaç olmayacak ve kimseden medet ummayacaksın.

Umarım AKP iktidarı bu eksen değişikliğinde kararlı bir duruş sergiler de yerli ve milli şirketlerimizi özeleştirip, yabancılara satma politikasına da en kısa zamanda son verir.

Erdoğan’ın ardından söz alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise “Mutluyuz, gururluyuz. Ağustos ayı zaferler ayı. Bugün yine bir ağustos ayında on yıllardır süre gelen enerji alanında makus talihini tarihe gömdüğümüz bir sürece şahitlik ediyoruz. Özellikle enerji başta olmak üzere ekonomi olmak üzere ülkemiz büyük ve güçlü tam bağımsızlık yolculuğunda büyük adım attı. Bugün burada ifade edilen keşif 83 milyonun. Buradaki potansiyelle gündemimizde cari açığı değil cari fazlayı konuşacağımız dönemin başlayacağını görmüş oldum” ifadelerini kullandı. Fazlası ile iyimser bir bakış açısı olsa dahi döviz kazandırıcı ya da döviz harcanmasını önleyici her türlü ekonomik faaliyetin cari açığın kapanmasına fayda sağlayacağı aşikardır. Neticede bulnan rezervin uluslararası piyasa fiyatı ile toplam değeri 40 milyar dolar civarındadır ve bu Türkiye’nin bir bilemedin iki yıllık cari açığına denk bir meblağdır.

Şimdi gelelim bu keşfin değerlendirilmesine;

Tuna Bloğu denilen ve Türkiye’nin rezerve rastladığı belirtilen Tuna-1 ya da yeni adı ile Sakarya sahasının hemen yanı başında Bulgaristan ve Romanya 2009’dan bu yana gaz ve petrol faaliyetini yürütüyor. Son üç yıldır da önemli miktarda gaz çıkarıyorlar.

Romanya bu faaliyetini, sakarya sahasının hemen yanı başında olan Domino-1 bölgesinde Türkiye’de de petrol dağıtım şirketi satın alan Avusturya merkezli OMV ile sürdürüyor.

Hemen üstünde de aynı faaliyeti ABD’li Exxon Mobil gerçekleştiriyor.

Bu sahada Türkiye daha önce de bir küçük rezerve rastladığını açıklamış, Enerji Ajansı’na da kaydını yaptırmıştı. Bugün tespit edilenin daha iyi bir rezerv olduğu belirtiliyor.

Diğer yandan Doğu Akdeniz’de Total, ENI, BP ve Shell gibi enerji devlerinin odaklandığı Kıbrıs, Lübnan, Suriye, ve İsrail arasında kalan ve Levant Havzası adı verilen bölümle ilgili en kapsamlı çalışmayı Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 2010 yılında yayınlamış bulunuyor.

Bu rapora göre Levant Havzası’nda toplamda 1,7 milyar varillik iki petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Fakat bölgenin doğal gaz zenginliği enerji devlerinin iştahını daha fazla kabartıyor. Bölgede büyük oranda deniz yatağında olan çıkarılabilir doğal gaz rezervinin 3,45 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor. Erdoğan tarafından bulunduğu açıklanan rezerv bu rezervin yaklaşık 10’da 1’i kadardır.

Türkiye’nin her yıl 50 milyar m3 civarında doğal gaz tükettiğini göz önüne alırsak bulunan rezerv 6 yıllık tüketimimizikarşılayabilecek büyüklüktedir.

Dünyada çeşitli ülkelerin sahip olduğu doğal gaz rezervleri de aşağıdaki tabloda görülebilir bulunan rezervi, bu rezervler ile kıyaslarsanız büyüklüğü hakkında daha fazla fikir oluşturabilirsiniz.

Netice itibari ile yapılan iş doğru ve yapılması gereken bir iştir, lakin Türkiye’yi kurtaracak, tabiri caizse yırtmasını sağlayacak büyüklükte bir iş de değildir, rasyonaliteden hiçbir şekilde ayrılmamak gerekir.