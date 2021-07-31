Sakarya Eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti  (Geniş haber)

Ahmet YEŞİLMEN/İSTANBUL,(DHA) – SAKARYA Eski Valisi Hüseyin Avni Coş, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Coş’un vefat haberinin ardından ailesi ve yakınları hastaneye akın etti.

62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, Bahçeşehir’deki evinde saat 22.00 sıralarında fenalaşarak, yakınları tarafından Esenyurt İstinye Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Coş yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ VE KIZI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Coş’un vefat haberinin ardından eşi, çocukları ve yakınları hastaneye akın etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Coş’un eşi Aylin Özer Coş ve kızı Tuba Coş, ayakta durmakta güçlük çekti. Aylin Özer Coş ve Tuba Coş, yakınları tarafından tekerlekli sandalyeye alınarak sakinleştirildi.

VALİ YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Kıymetli meslektaşım Vali Hüseyin Avni Coş İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

1959 Eğirdir doğumlu Hüseyin Avni Coş, 62 yaşında hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Coş Türk bürokrat ve eski validir. Bingöl, Kırklareli, Aksaray, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik yaptı. Coş, 1976’da Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı. 1977’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin İktisat ve Maliye Bölümüne geçti ve 1981’de mezun oldu.

1982’de Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı. Kaymakamlık stajı sırasında Burdur’un Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 1983 yılında 69. dönem Kaymakamlık Kursunu “Üstün Başarılı” derecesiyle tamamladı. 1984’te Ordu ili Akkuş ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1987’de Sivas ili İmranlı ilçesi Kaymakamlığına atandı. 1988’de İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yabancı dil kursunu bitirdi ve ardından bir yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. 1989 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinin kaymakamlığına atandı.

1991’de Diyarbakır’a Olağanüstü Hal Bölge Vali Yardımcılığına atandı. 1995’te İçişleri Bakanlığı APK Kurulu ve Sivil Savunma Genel Müdürlüklerinde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 1995’te İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğine atandı. 1996 yılında Mülkiye Başmüfettişi oldu. Güvenlik ve yönetim konularında çeşitli kurs ve seminerlere katıldı. 30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atandı. 1 Aralık 2003 tarih ve 2003/6478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray Valiliğine, 30 Aralık 2005 tarih ve 2005/9864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kırklareli Valiliğine, 11 Haziran 2009 tarih ve 2009/15064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atandı, bu görevinden sonra da 17 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Adana Valiliğine atanmış ve 5 Eylül 2011 tarihinde göreve başlamıştır. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile Sakarya valiliğine atanmıştır ve 9 Haziran 2014 tarihinde bu görevine başlamıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliğine atanmıştır.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -