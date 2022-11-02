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Ayşe Yetişen; 1971 Manisa doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Manisa’nın Turgutlu ilçesinde tamamladı. 1992 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde çalıştı. 2003 yılında çalışmaya devam ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nden 2021 yılında emekliye ayrıldı. Ayşe Yetişen, Evli, Eren ve Evrim adında iki çocuk annesi.

Şair yazar Ayşe Yetişen’in; AŞKIN KÖZ DANSI, şiir Temmuz 2020, PANDEMİDE HAYAT, Aralık 2020 ve TOKMAKALAN Ocak 2022 yayınlanmış kitaplarıdır.

“Bir köy düşünün ki, tiyatrosu ve kütüphanesi olsun. Burası İzmir’in Tahtacı Alevi köyü olan Bademler köyü. Üstelik 1930’lardan beri oyunlar sahneliyorlar, tüm oyuncular da köylülerden oluşuyor. 76 yıllık kütüphanesi olduğu gibi bir de oyuncak müzesi var. Bakkalında berberinde; Deniz Gezmiş’in, Albert Einstein’in fotoğrafları ve sözleri asılıdır. Doğaya zarar vermemek için ambalaj atıkları ayrıştırılarak çöpe konulur. Herkes okuma yazma bilir ve hiç kimse suç işlemez. Köylüler kendi aralarında; sahne tekniklerini, oyunları tartışır, edebiyat ve felsefe üzerine konuşur ama bir yandan da tarlalarını ekip biçerler. Bütün bunlar hayal değil gerçek. Burası İzmir’in bir Alevi Tahtacı köyü olan Bademler köyü…”

Şair yazar Ayşe Yetişen’in TOKMAKALAN isimli kitabından bu alıntıyı aktarmamın nedeni; kitabın içinde de yer yer Alevi kültürüne, geleneklerine, yaşam tarzına dair bilgiler aktarılıyor. Bugüne kadar gerici yobazlar tarafından Alevilere atfedilen ahlaksız davranışın ve iftiranın hiçbir şekilde vücut bulmadığını bir kez de burada vurgulamak içindir.



Şair yazar Ayşe Yetişen’in hem geldiği kültür hem de kişisel beceri ve yetenekleriyle hem çalışıp hem de edebiyat dünyasına katkı sunması bir ayrıcalıktır. Elbette hem çalışma hayatının içinde olup hem de yazan, kitapları yayınlanan insanlar var bu bir ayrıcalık değil. Ayşe Yetişen’i ayrıcalıklı kılan; hemşire olup Covit 19’un en hızlı olduğu ve sağlık emekçilerinin adeta nefes almakta zorlandığı 2020 yılında iki tane eser üretmiş olmasıdır.

Şair yazar Ayşe Yetişen’in “PANDEMİDE YAŞAM” isimli kitabı; Hemşire Ayşe Yetişen’in bizzat yaşadıklarını ve tanık olduklarını yazdığından dolayı okunmaya ve o günleri anlamaya yönelik daha farklı bir değer taşıdığını düşünüyorum.

“AŞKIN KÖZ DANSI” Yetişen’in; birbirinden değerli, aşka ve yaşama dair şiirlerden oluşan kitabı.

Şair yazar Ayşe Yetişen’e yazın hayatındaki başarılarının devamı dilerken, sizlerle bir şiirini paylaşmak istiyorum.

İNSAN OLMAK

Başımı iki elimin arasına alıyorum

Düşünme diyorum

Evrende zerreyiz biz

Dünyayı nasıl değiştirebiliriz

Düşünme

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Vicdanımı iki elimin arasın alıyorum

Sızlanma diyorum

Tecavüz edilen kız çocuklarına

Haksız yere öldürülen kadınlara

Annesinin boğup fırına attığı çocuğa

Sızlanma

Kalbimi iki elimin arasına alıyorum

Sevme diyorum

Yaşamayı, doğayı

Ağaçları, ormanları

Beklenip gelmeyen sevgiliyi

Bırak gitsin sevme

Sonra diyorum ki

Düşünmekten

Sevmekten

Ümit etmekten

İnsan olmanın erdemlerinden

Vazgeçersek

İnsan olur muyuz ki biz