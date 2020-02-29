Bazı kadınlar vardır, yoldan geçerken takılır gözleriniz. Dizine yatıp ruhunuzu ellerine bırakasınız gelir.

Teninin sıcaklığında erir gidersiniz. Dingindirler, savaşmazlar dünya ile. Gözlerinin içinde bir dişinin bin bir halini görürsünüz. Erkek olmanın en güzel halini de size yaşatırlar. Sıcaktır, şefkatlidir, bağışlayıcıdır ve sevecendirler. Ne giyerlerse giysinler cinsellikleri değildir üzerlerindeki.

Kadın olarak vardırlar, cinsellikleri sadece erkeklerine özeldir. Başkalarına kapalıdırlar ama göremezsiniz. Plajda bikinili bile olsalar ”kapalı” kadınlardır onlar. Siz ulaşamazsınız kendileri gelmedikçe.

İşte böyle kadınlar şairlere aittir.

Çok ve güzel sevenlere. İşte şairler bu kadınlara yanımda kal diyemezler. Utanırlar. Sana ihtiyacım var, gitme çok özlerim de diyemezler. Kar yağdığında pencere kenarında uzaklara dalıp gittiğimde belki bir sıcak çay getirirsin, sarılırsın usulca da diyemezler. Boynumu eğip öylesine boşluğa baktığımda nefesine ihtiyacım var da diyemezler. Sensiz üşürüm, memelerini özlerim, kokuna meftunluğum ezer beni de diyemezler.

Seni seviyorum veya çok sevdim de diyemezler. Hangi hüzünlü şarkıyı dinlesem hep aklıma sen geliyorsun, bir Eftalya da sensin, içim sana aktı, bağlandım, gitme burada yaşlan benimle de diyemezler. Hatta öyle izler bıraktın ki, hep usumda kalacaksın, kalbimde yerin daima olacak, yokluğuna alışamam da diyemezler.

Peki ne yaparlar: aşklarını içlerinde yaşatırlar.

Geceleri uykudan uyanıp, onunla ilgili gördüğü rüyanın tatlı sarhoşluğu içinde kalem kağıda sarılırlar. En güzel mısraları içtenlikle yazarken çoşarlar, yanlarındaymış gibi hissederek ve büyük bir hevesle yazarlar. Fonda bir duygusal müzik eşliğinde onu düşünerek sabah olana kadar, elleri parmakları kopana, bembeyaz kesilene kadar yazarlar. Nefes nefese kalırlar. Kalpleri patlayacakmış gibi atar, soluk alış verişleri çoğalır, usunda ne varsa dökülür beyaz kağıtlara. O anın hazzını yaşarlar. Hafif bir titreme gelir üzerlerine, işte ancak o an üşüdüklerini, dışarısının soğuk olduğunu, gözlerinin kan çanağına döndüğünü anlarlar. Müziği, telefonu kapatırlar, perdeleri iyice çekerler. Rahatlamanın verdiği o büyük mutluluk ile uyuya kalırlar. Ertesi gün veya üç ay sonra ya da 15 sene sonra bile olsa o yaşadıkları gece akıllarına geldiklerinde hiç veremedikleri, onlara okuyamadıkları, aşklarını ilan ettikleri o dünyanın en güzel şiirlerini sırf kendilerine yazdırdıkları için kadınlarına teşekkür ederler.

Şairler aşık oldukları kadınlarına bedenen hiç sahip olmak istemezler. Ruhen, manen, kalben bağlanmak isterler. O bağ kendilerince bir ömür boyu sürer. Hiç bitmez. Kavuşamadıkları için o aşkı hep yaşarlar. Zaten birlikte olsaydık onun adı aşk olmazdı ki derler.