Şair Enver Gökçe Çankaya’da anılıyor

Çankaya Belediyesi, doğumunun 100. yılında şair Enver Gökçe’yi şiirleriyle anıyor. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki etkinlikte, Gökçe anısına düzenlenen “Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödülü” bu yıl şair Nihat Behram’a verilecek.





Çankaya Belediyesi. doğumunun 100. yılında ünlü şair Enver Gökçe’yi anıyor. 21 Kasım’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleşecek etkinlikte, şairin anısına düzenlenen “Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir Ödülü” bu yıl Nihat Behram’a verilecek.



Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde Barış Kitap, Öyküşiir Dergisi ile Enver Gökçe Dostlar Grubu tarafından düzenlenen anma etkinliği ve ödül töreninde şiir dinletileri ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer’in “Omuzumdaki Dost Eli” sinevizyon gösterisi de yer alacak.



“SAYGIYLA ANIYORUZ”

Doğumunun 100’üncü ölümünün 39’uncu yılında Şair Enver Gökçe’yi yeniden Çankaya’da anmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ünlü şairin adına düzenlen böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Türk edebiyatına önemli katkılar sağlayan, toplumcu ve gerçekçi şiirin ustasını bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.



ENVER GÖKÇE KİMDİR?

Şair, yazar ve çevirmen Enver Gökçe, eserleri ile Türk edebiyatına önemli katkılar sağlayan ve 1940 kuşağı ya da “Acılı Kuşak” olarak bilinen toplumcu şairlerin önde gelen temsilcileri arasındadır. Ülkemizin yetiştirdiği önemli şairlerden biri olan Enver Gökçe; 1920’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Çit Köyü’nde doğdu. 8 yaşında ailesiyle birlikte Ankara’ya geldi. Ankara Gazi Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.



İlk şiiri 1943’te “Ülkü” dergisinde yayınlandı. Ortak dili zenginleştiren yerel sözcüklerle örülmüş eserleriyle özgün bir şiir diline sahip sanatçının pek çok şiiri Zülfü Livaneli ve Timur Selçuk gibi isimler tarafından bestelendi. Gökçe 19 Kasım 1981 yılında zor koşullarda ve bir dizi sorunla verdiği yaşam mücadelesini kaybederek, aramızdan ayrıldı.