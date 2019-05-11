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11 Mayıs 2019
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Kesinlikle sahurda pilav, makarna ve çok yağlı et yemekleri önermiyoruz. Sahurda yenilen ağır yemekler kalp hastalıkları için birinci derece risk
Sağlık Haberleri

Sahurda makarna, pilav ve etli yemeklere dikkat

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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Vildan Vural, “Kesinlikle sahurda pilav, makarna ve çok yağlı et yemekleri önermiyoruz. Sahurda yenilen ağır yemekler kalp hastalıkları için birinci derece risk” dedi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Vildan Vural, Ramazan ayında, sahur ve iftarda nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda bilgiler verdi. Vural, Ramazan ayının son 10 yıldır yaz aylarına denk geldiğini belirterek, insanların uzun süre oruç tutulduğunu ve bu sebeple mutlaka sahur yapılması gerektiğini söyledi. Vural, iftar ve sahur arasına bir de ara öğün yapılarak oruç tutulmasının daha faydalı olduğunu belirterek, “Sahur, iftar ve daha sonra yapılan ara öğünle hem dengeli sıvı alımı hem de dengeli beslenme sağlanmalıdır.

Mutlaka sahura kalkılmalı. Sonrasında iftarda çok abartmadan, ağır beslenmeden, çok canımızın istediği gibi değil de olması gereken gibi beslenerek sonrasında da bir ara öğün yaparak aslında gün tamamlanmalı. Ramazan ayında sıvı tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bizim istediğimiz 2 litrenin altında sıvı tüketilmemesi. Ama maalesef ramazanda bunu yapamadığımız için en az 1-1,5 litre arasında tutalım. İftara çorbayla başlayarak, komposto, ayran, cacıkla takviye ederek, sonrasında ufak miktarlarda çay kahve tüketimi olabilir. Belki meyvesiz sodalar da tüketilerek 2 litre tamamlanabilir.” dedi.

PİLAV, MAKARNA VE ET YEMEKLERİNE DİKKAT

Vural, özelikle pilav ve makarna ile et yemeklerine yemeye düşkün olan Türk toplumunun ramazanda yediklerine daha fazla dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

“Özellikle erkekler gün içinde tok kalmak için sahurda pilav ve makarna tüketmek istiyor ya da et yemeklerine düşkünlük oluyor. Kesinlikle sahurda pilav, makarna ve çok yağlı et yemekleri önermiyoruz. Sahurda yenilen ağır yemekler kalp hastalıkları için birinci derece risk. Ayrıca, sahurda yemek yedikten sonra en fazla yarım saat, 45 dakikadan sonra yatıldığı için sahurda hafif şeyler yenmeli.”

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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