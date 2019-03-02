İşadamı Enver Paralı’nın mal varlığı, Paralı ailesini karşı karşıya getirdi. İstanbul Adliyesi’nde milyarlık mirasın sahte belgelerle baba ölmeden çocukları tarafından ele geçirilme iddiasına ilişkin önemli bir soruşturma yürütülüyor.

Bir tarafta 30 yaşındaki torun Ömerhan Kuru, diğer tarafta ise ‘nitelikli dolandırıcılık’ ile suçlanan dayısı Ahmet Galip Paralı, annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı ve iki teyzesi var.

İşadamı Enver Paralı (78), 1 Ağustos 2013 tarihinde beyin kanaması geçirdi. 1 ay 11 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Daha sonra tekrar hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Hastanede olduğu dönemde oğlu Ahmet Galip Paralı, babasından 28 Ağustos 2013 tarihli bir vekâletname aldı. Bu vekâletnameyle de Paralı’nın milyarlarca lira değerindeki mal varlığını kendi şirketleri ve üçüncü şahıslar üzerine aktardı.

NUH ÇİMENTO’NUN % 16 HİSSESİ

Yapılan tespitlere göre devredilen menkul ve gayrimenkuller arasında Nuh Çimento’nun yüzde 16 büyüklüğündeki hissesi, İstanbul’un ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki 200’e yakın gayrimenkul (dükkan, daire, han), Denizli’de 4 fabrika ve banka hesaplarında milyonlarca lira tutarındaki nakit de yer aldı.

İMZA İÇİN SAHTE RAPORU

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, 2015 yılında dedesinin şirketleri ve hesaplarındaki devirlerin farkına vardı. Dedesinin vekâlet verdiği belirtilen dönemde hastanede yattığını, oradan çıkacak durumda da olmadığını belirten Kuru, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığın başlattığı ilk soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kuru’nun avukatlarının yeni delillerle itirazı üzerine bu karar kaldırıldı ve yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yüz milyonlarca lira değerindeki malların el değiştirmesine dayanak olan vekâletname ve imza sirküleri bilirkişiye gönderildi. İnceleme neticesinde vekâletnamedeki imzanın Enver Paralı’ya ait olmadığına dair rapor verildi. Bu raporla birlikte vekâletnamenin sahte olduğu ortaya çıktı.

İKİ KOLDAN SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Enver Paralı’nın şirketlerinin usulsüz bir şekilde devredilmesi ve banka işlemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. Halihazırda sahte vekâletle devri yapılan milyarlarca liralık mal varlığına ilişkin ‘zincirleme nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘usulsüz şekilde şirket devri’ soruşturmaları devam ediyor. Paralı’ya ayrıca bir araştırma ve eğitim hastanesinden Aralık 2016’da verilen raporda, ayırt etme gücünden yoksun olduğu, fiil ehliyetine sahip olmadığı, vesayet altına alınması gerektiği belirtildi. İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi de halen evde bakımı devam eden Enver Paralı’ya vasi olarak bir avukat atadı. Atanan vasi, satış ve devirlerin iptali için de İstanbul ve Denizli’de dava açtı.

TORUN, AİLEYİ ŞİKÂYET ETTİ

Enver Paralı’nın torunu Ömerhan Kuru, dayısının bu usulsüz mal aktarım sürecine müdahil oldukları suçlamasıyla annesi Hanife Gonca Kuru, anneannesi Nesrin Paralı, teyzeleri Ayşegül Hoşgör ve Gaye Canayakın hakkında şikâyetçi olunca, onlar da soruşturmaya alındı.

DAYI, ANNE VE TEYZELER İFADE VERDİ

Ömerhan Kuru’nun dayısı Ahmet Galip Paralı, ‘şüpheli’ sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık’ konulu soruşturmada 24 Ağustos 2017 tarihinde ifade verdi. Paralı, ifadesinin ardından ‘yurtdışı çıkış yasağı’ konularak serbest bırakıldı. Anne, anneanne ve teyzeler ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şirketlerin usulsüz olarak devrine ilişkin yürütülen soruşturmada ifade verdi.

MAL VARLIĞI VE DEVRİNE TEDBİR

Savcılığın talebi üzerine ayrıca İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği Enver Paralı’nın ‘menkul, gayrimenkul, kara, deniz veya ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesabına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraka, ortaklığı bulunan şirketlerdeki hisselerine, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine bağış, kiralama, devir ve temliklerin engellenmesi amacıyla muhafaza altına alınmasına’ karar verdi. İstanbul Tapu Müdürlüğü’ne yazı yazılarak 28 Ağustos 2013’ten itibaren Enver Paralı’dan, Ahmet Galip Paralı üzerine devredilen mülklerin listesi gönderildi ve bu tapu kayıtlarına tedbir konulması istendi.

İŞADAMI PARALI’NIN MAL VARLIĞI

– İşadamı Paralı’nın mal varlığı arasında, Denizli’de 4 fabrika, Nuh Çimento’nun yüzde 16 hissesi, Eminönü’nde bir han, Bağdat Caddesi’nde 3 katlı bina, Göktürk’te lüks bir sitede 8 daire, 2 dükkân, Ataşehir’de bir gökdelen bloku başta olmak üzere çok sayıda mülkleri bulunuyor.