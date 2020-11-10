Sahte ‘uzman çavuş’ dolandırdığı kişilere yemek ısmarlatmış

Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) – MERSİN’de, kendisini ‘uzman çavuş’ olarak tanıtıp, telefonlarını satmak isteyen 2 kişiyi dolandıran M.A.K., polis tarafından yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan sahte uzman çavuşun, telefonları görme bahanesiyle buluştuğu şikayetçilere, kendisine yemek ısmarlattığı ortaya çıktı.

İddiaya göre kent merkezinde yaşayan E.D., cep telefonunu satmak için ikinci el ürün satışı yapılan intermet sitesine ilan verdi. Kısa süre sonra kendisini arayan bir kişi, ‘uzman çavuş’ olduğunu söyleyip, telefonu görmek istediğini bildirdi. İkili aynı günün akşamında bir kafeteryada buluştu. E.D.’ye güven vermek isteyen şüpheli, içerisinde 9 adet 200 TL’lik banknot bulunan cüzdanını paraların görüleceği şekilde masaya bıraktı. Aç olduğunu söyleyerek yemek yedi. Beğendiğini söylediği telefonu alıp, inceleteceğini söyleyerelk kafeteryadan çıktı.

Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine masadaki cüzdanı açan E.D., paraların üzerinde ‘geçersizdir’ yazısını görünce dolandırıldığını anladı. Hemen polise şikayetçi oldu.

Kafeteryanın güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A.K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüphelinin H.A. isimli bir kişiyi de aynı yöntem ile dolandırdığı ortaya çıktı.

Üzerinde şikayetçilere ait cep telefonları bulunan M.A.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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