Sahte sertifika şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’ın Köyceğiz ilçesinde, polis ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir villada sözde farklı alanlarda eğitim verilip, gelen kursiyerlere sahte sertifika ve ustalık belgesi düzenlendiği, resmi belgede sahtecilik-dolandırıcılık suçlarının gerçekleştiği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yaptığı takibin ardından 5 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 1 iş yeri, 2 ev, 2 araçta yapılan aramalarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, kantin işletmeciliği, bilgisayar programcılığı, emlak danışmanlığı, aşçılık, çocuk gelişimi, müteahhitlik,halkla ilişkiler, sigortacılık, oto alım satım ve ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitimi adı altında çok sayıda sahte sertifika düzenledikleri ortaya çıktı. Ayrıca operasyonda, 81 sahte sertifika, 15 telefon, 4’ü dizüstü, 2’si tablet 6 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 48 fişek, ‘takoz’ olarak tabir edilen araç takip cihazı, 2 fotoğraf makinesi ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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