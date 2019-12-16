70’lik bir rakı, üzerinde vergiler olmasa üretici ve bayi kârları dahil 33 liraya satılabilir.

Ama yüksek orandaki Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi yüzünden bu rakı raflara en az 125 lira fiyatla çıkabiliyor.

Tabii bu tablo, rakı içenlerin bir bölümünü sahte rakı arayışına itiyor.

Ve sonuçta ortaya dolandırıcılar çıkıyor, öldürücü bir madde olan metil alkolden üretilen rakılar el altından satılıyor.

Bu yüzden her yıl pek çok insan ölüyor, ölmeyenler de yaşamları boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalıyor.

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Yılbaşı öncesi sahte rakı üretenlere yönelik operasyonlar başladı.

Sadece 9 il’de 250 ton sahte rakı ele geçirildi.

Kalan 72 il’de de operasyonlar yapılsa demek yüzlerce ton daha sahte rakı bulunacak.

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Devletin başta rakı olmak üzere alkollü ürünlerden aldığı vergilerle ilgili yaklaşımını gözden geçirmesinden yarar var.

İyi niyetle başlatılan bugünkü yüksek vergi politikası insanları alkolden uzaklaştırmadığı gibi onları çoğu zaman öldürücü olan zehirli alkol ürünlerini tüketmeye yöneltiyor ne yazık ki.

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Bana kalırsa, sahte rakı olayının önünü kesmek için yapılması gerekenler şunlardır:

-Başta rakı olmak üzere tüm alkollü ürünlerden alınan vergiler makul bir düzeye indirilmelidir.

-Alkolün zararları başta okullar ve televizyonlar olmak üzere her yerde topluma anlatılmalıdır.

-İnsanları alkol içmeye yönelten sosyal ve ekonomik sorunlar hafifletilmeye çalışılmalıdır.

-Alkol bağımlısı olup da bırakmak isteyenlere devlet her türlü desteği sağlamalıdır.

-Metil alkol kullanarak sahte içki üretenlere verilen cezalar ağırlaştırılmalıdır.