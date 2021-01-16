Kadir ÖZEN / İZMİR, (DHA)-İZMİR’in Bornova ilçesindeki bir depoda sahte rakı yapımında kullanılan 7 bin 803 litre etil alkol ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması ve üretimin engellenmesi amacıyla düzenleme yaptı. Düzenlemeyle, internet üzerinden etil ve metil alkolün satışı yasaklandı. 1 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esas hakkında yapılan düzenlemeyle geçiş için 60 günlük süre tanındı. Bu süre 1 Aralık itibariyle doldu. Ancak sahte içki üretimi hız kesmedi. İl ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi 5747/8 Sokak üzerindeki bir depoda, sahte rakı üretiminde kullanılan malzemeler bulunduğunu öğrendi. İmalathaneye dönüştürülen dün depoya yapılan baskında, piyasa değeri yaklaşık 375 bin TL olan tank, şişe ve bidonlar içinde 7 bin 803 litre etil alkol ile 520 marka etiketi, 12 adet 20 cc’lik anason aroması ele geçirildi. Ayrıca sahte içki üretimini önlemesi amacıyla etil alkole konulan ‘Denatonyum Benzoat’ (acı tat veren kimyasal madde) maddesini arıtmak amacıyla kullanılan 1 arıtma makinasına el koyuldu. 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanun’un 3/18 maddesi uyarınca yasal işlem yapıldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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