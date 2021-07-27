Sahte ilan dolandırıcılarına Adana merkezli 8 ilde operasyon: 37 gözaltı kararı (2)

29 GÖZALTI

Adana merkezli 8 ilde online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla 93 kişiyi toplamda 250 bin TL dolandıran şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve nakit para, diz üstü bilgisayar ile dijital materyallere el konuldu. Adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ederken, adreslerinde bulunmayan 8 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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