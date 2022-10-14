Sahte ihbarlarla kapattırdıkları kafenin sahibini dolandırırken suçüstü yakalandılar

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Derya EVREN/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de kendilerini ‘bakan danışmanı’ ve ’emniyet müdürü’ olarak tanıtan kişiler İranlı Laleh Vatankhani’nin kafesini önce sahte ihbarlarla kapattırdı. Ardından 26 bin 500 dolar isteyerek kafeyi yeniden açtıracaklarını vadeden 4 kişi, parayı aldıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

İran’dan Türkiye’ye 3 yıl önce gelen Laleh Vatankhani, Küçükçekmece’de bir kafe açtı. Kafeye müşteri gibi giden Rafeh İpek isimli bir kişi Vatankhani’ye kendini bakan danışmanı olarak tanıttı ve yakınlık kurmaya başladı. İpek, Vatankhani’ye kartını da vererek herhangi bir aksilik durumunda kendisini arayabileceğini söyledi. Daha sonra aynı kafeye yanında Muhammed Nehri Gök ve Can Bayram’ı da alarak tekrar gitti. İpek, Vatankhani’ye Can Bayram’ı da emniyet müdürü olarak tanıttı. 3 kişi Vatankhani’nin güvenini kazanmak için arkadaşlıklarına devam etti. Daha sonra Vatankhani’nin işlettiği kafeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), polis ve zabıtaya çok sayıda ihbar yapılmaya başlandı. Sahte evrakla yapılan kavga ihbarlarının sayısı artınca zabıta ekipleri, kafeyi mühürledi. Rafeh İpek ve yanındaki arkadaşları Vatankhani’yi arayarak, 26 bin 500 dolar karşılığı kafeyi yeniden açtıracaklarını söyledi.

‘NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK’ SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Bu sırada kafeye gelen ihbarların asılsız çıkmasından şüphelenen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarı yapan numaralarla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri yapılan çalışmalarda aynı numaraların başka işletmeler hakkında da benzer şikayetlerde bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, Vatankhani’ye ait kafeyi izlemeye başladı. Polis ekipleri, geçen 7 Ekim Cuma günü kafeye 4 kişinin geldiğini gördü. Bunun üzerine kafedekilerin çıkmasını bekleyen polis içeri girerek işletme sahibi Vatankhani ile görüştü. Vatankhani gelen polislere, 4 kişinin sık sık iş yerine gelip, kendisiyle görüştüğünü ‘Para karşılığında sizi polis denetimlerinden kurtarırız. Çok çevremiz var’ dediklerini söyledi.

Polis bunun üzerine Vatankhani’ye şüphelilere parayı vereceğini söyleyerek iş yerine çağırmasını söyledi. Vatankhani İpek’i arayarak parayı vereceğini söyleyip kafede görüşme ayarladı. Aynı gün, daha önce seri numaraları polis ekiplerince alınan 20 bin 500 doları almak için kafeye gelen Rafeh İpek, Muhammed Nehri Gök ve Can Bayram ile beraberlerindeki Ş.G., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

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