Sahte içki faciasında, etil alkolü internetten satan şüpheli 2 ay önce cezaevinden çıkmış

Müslim SARIYAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da 3 kişinin sahte içkiden öldüğü olaya ilişkin etil alkolü internetten sattığı iddiasıyla Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed Haksever’in, 6 ay önce yine sahte içkiden tutuklandığı, pandemi nedeniyle 2 ay önce de tahliye edildiği ortaya çıktı. Haksever’in, etil alkol yerine dezenfektan gönderdiğini fark edince durumu mesajla Uğur Kökkoparan’a ilettiği ifade edildi. Haksever’in Kökkoparan’a gönderdiği ve soruşturma dosyasına giren mesaja DHA ulaştı.

Bursa’da içki içen 15 kişi, rahatsızlanınca farklı zamanlarda Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K. ve Mehmet S. (62) tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam ve İrfan Çivi yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan, çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece ‘birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE 1 TON SAHTE ALKOL SİPARİŞ ETMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tutuklu Uğur Kökkoparan‘ın telefon görüşmelerini inceledi. Ekipler, Kökkoparan’ın gözaltına alınmadan önce Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden 1 ton sahte alkol siparişi verdiğini belirledi. Sahte alkolün kargoyla kente getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’ndeki kargo şubesine baskın düzenledi. Baskında kargo şubesinde bidonların içinde bulunan toplam 1 ton sahte alkole piyasaya sürülmeden el konuldu.

TUTUKLU SAYISI 5’E ÇIKTI

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan’ın ifadelerinden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler’i de gözaltına aldı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet Haksever, Bursa’da tekel bayisi işleten Birkan Başak ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut Güler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de ‘birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine göndeildi.

ETİL ALKOL YERİNE DEZENFEKTAN GÖNDERİLDİĞİNİ ÖĞRENİNCE MESAJLA BİLDİRMİŞ

Sahte alkolü internet üzerinden sattığı belirtilen Muhammet Haksever, Bursa Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifadesinde, “Uğur Kökkoparan’dan gelen sipariş üzerine İstanbul’da bulunan depodan ben de istekle ilgili depodan talepte bulundum” dedi.

Muhammet Haksever, ayrıca ayın 12’sinde gönderilen son siparişte fabrikadan etil alkol yerine dezenfektan gönderildiğini öğrenince Kökkoparan’a WhatssAp üzerinden mesaj göndererek uyardığını söyledi.

MESAJA DHA ULAŞTI

Muhammet Haksever’in Uğur Kökkoparan’a gönderdiği mesaja DHA ulaştı. Muhammet Haksever’in mesajında, “Abi selam, son gelen malda sıkıntı var mı. Bazılarını fabrika dezenfektanla karıştırmış, yanlış göndermişler. Ben değiştirecem. Kullanmadıysan” dediği belirtildi. Sonrasında ise Uğur Kökkoparan’ın sahte içkileri sattıkları iş yerleri ve kişilere mesaj attığı öne sürüldü. Ancak bazı iş yerlerinin içkileri sattığı, ilk elden alan kişilerin de içkileri tükettiği kaydedildi.

​PANDEMİ NEDENİYLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Bu arada Muhammet H.’nin 6 ay önce sahte içki nedeniyle Çorlu’da tutuklandığı, 2 ay önce de pandemi nedeniyle tahliye olduğu öğrenildi.

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