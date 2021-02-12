Sahte ehliyetle trafiğe çıkan sürücü polis denetimine takıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak genelge yayınlamasının ardından Hasandağı'na 'Yunus Emre Zirve Tırmanışı' gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür...