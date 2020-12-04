Sahte EFT programıyla dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta, internetten satılığa çıkan bir cep telefonunu 11 bin 500 TL karşılığında almak için anlaştıkları kişiye sahte EFT programıyla para göndermiş gibi yaparak dolandıran ve polis ekiplerince yakalanan 4 kişi, tutuklandı. Şüphelilerin aracında kılık değiştirmek için peruk ve çeşitli kıyafetler bulundu.

İnternet sitesine cep telefonunu satılığa çıkan B.B. (36), telefonu almak isteyen bir kişiyle Milli Egemenlik Caddesi’nde buluştu. B.B. ile telefonu satın almak isteyen kişi 11 bin 500 TL karşılığında anlaştı. İddiaya göre, telefonun ücretini EFT yaparak ödemek isteyen kişi, B.B.’den banka bilgilerini istedi. Bu kişi, kendi telefonundan sahte EFT programı açarak parayı B.B.’nin hesabına göndermiş gibi yaptı. Telefonda önceden hazırlanmış dekontu da B.B.’ye gönderen kişi, paranın 15 dakika içinde hesaba geçeceğini söyleyerek telefonu alıp ayrıldı. Para hesabına geçmeyince dolandırıldığını anlayan B.B., polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler dolandırıcıların V.K. (38), A.İ. (29), A.S. (19) ve F.Ç. (18) olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin bulunduğu aracın Bartın’ın Amasra ilçesine gittiğini tespit etti. Şüpheliler ilçede gözaltına alınarak Zonguldak’a getirildi. Şüphelilerin aracında yapılan aramada 9 cep telefonu, kılık değiştirmede kullanıldığı değerlendirilen peruklar ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerin Sakarya, Bolu ve Karabük’te de benzer yöntemle 4 farklı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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