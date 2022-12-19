Sahte diplomalı mimara soruşturma (2)

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AYDIN’DA CAMİ RESTORASYON ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Antalya’da geçici mezuniyet belgesi sahte çıkan, 42 yıl boyunca birçok özel ve kamu projesinde mimar ve şantiye şefi olarak çalışan Avni Tekinaslan’ın, Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı Camisi’nin restorasyon işini aldığı ortaya çıktı. Antalya Valiliği’nin ardından Aydın Valiliği de Tekinaslan hakkında inceleme başlattı. Öte yandan Avni Tekinaslan, bugün Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca (YİKOB) restorasyonu yapılan camiye gitti. Tekinaslan, YİKOB yetkilileri ile birlikte restorasyonu 1 milyon TL olacağı belirtilen camide incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası gazetecileri karşısında gören Tekinaslan, soruları cevapsız bırakıp, hafif ticari aracına binerek, uzaklaştı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)

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