Sahte bahis kuponu operasyonu: 48 gözaltı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN merkezli 7 ilde, 10 ay süren teknik takip ve inceleme sonucunda sahte bahis kuponu düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları saptanan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 kişinin daha yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan E.Y., sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu yöntemiyle dolandırıldığını söyleyerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunanların hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 10 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin sosyal medya araçlarını kullanarak, kazanma garantili yasal bahis kuponu düzenlediklerine yönelik ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden, kazanılan tutarın vergisi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

MAĞDURLARI SAHTE AVUKAT KİMLİĞİ İLE TEHDİT ETMİŞLER

Mağdur olan kişilerden kazanılan tutarın alınabilmesi için vergi, yurt dışı bloke kaldırma gibi bahanelerle tekrar para talep edildiği, dolandırıldığını anladıklarında iletişimi kesmek istediklerinde ise şüphelilerin daha önce izinsiz olarak ele geçirdikleri Mersin Barosu’na kayıtlı Avukat T.D.K.’ye ait avukat kimlik fotoğrafını göndererek, kendilerini avukat olarak tanıtıp, sahte olarak hazırladıkları belgeyi göstererek, para yatırmadıkları takdirde haklarında kara para aklamaktan dava açılacağı şeklinde tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcıların bu yöntemle dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdiği, birçok kişinin de bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli İstanbul, Kayseri, Ordu, Konya, Manisa ve Tunceli’de eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda, 48 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte bahis kuponu basımında kullanılan yazıcı, izinsiz kullanıldığı tespit edilen drone ve çok sayıda dolar ile TL. ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemede, mali profilleri ile orantısız şekilde para transfer işlemleri gerçekleştirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirilidi.

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