Sahte 240 Osmanlı sikkesini, 25 bin liraya satarak dolandırdılar

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde sahte 240 adet Osmanlı sikkesini 25 bin TL’ye satan 7 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 5’i adliyeye sevk edildi.

Edremit ilçesinde yaşayan Mustafa A.’yı (23), 24 Kasım Salı günü, cep telefonundan arayan şüpheliler, yaptıkları kazıda küp dolusu Osmanlı sikkesi bulduklarını ve uygun fiyata satacaklarını söyledi. Dolandırıcılar, buluştukları Mustafa A.’ya buldukları sikkelerden birini kuyumcuda bozdurarak paraya çevirdiklerini belirtip, güven kazandı. Sahte 240 Osmanlı sikkesini 25 bin TL’ye Mustafa A.’ya sattı.

Sikkelerin sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayan Mustafa A. da Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobil ile adreslerini belirledi. Akçay İkizçay Mahallesi 3078 Sokak’ta bulunan adresi takibe alan polis ekipleri, Sait D. (36), Mahmut D. (39), Halil K. (53), Orhan G. (24), Osman Ö. (19), Ayhan G. (61) ve İlyas T.’yi (35) eve girmek üzereyken yakaladı. Sait D., Mahmut D., Halil K., Orhan G. ve Osman Ö. gözaltına alındı.

Ev ve otomobilde yapılan aramada sahte 352 Osmanlı sikkesi, dolandırıcılık olaylarında kullanılan 11 telefon, 3500 TL ve adres ile isim listesi bulunan dokümanlar ele geçirildi.

5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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