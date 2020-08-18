Korona Virüs Salgını nedeni ile sosyal hayatta birçok değişiklik yapıldı. Eğitim, sanayi, hatta asker alımları bile geçici olarak durduruldu. Bu durumdan tiyatrolarda etkilendi. Özel tiyatrolarda çalışan birçok oyuncu bu dönemde ekonomik olarak sıkıntılar çekmekte. Ankara’da 2008 yılından beri oyunculuk yapan Muhammed Akbıyık son dönemi değerlendirdi.

Pandemi sürecinde özel tiyatrolar ve devlet tiyatrolarının kapalı kaldığına dikkat çeken Muhammed Akbıyık, yeni normal ile birlikte kısa süre sonra sahnelerin yeniden açılacağını düşünmekte. Ancak özellikle sahne kiralarına yapılan zamlar ve izleyici sayısında yarı yarıya düşüşün istenmesinin özel tiyatrolara ve oyunculara zor günler yaşatacağını aktarmakta.

Akbıyık: “2008 yılında beri amatör ve profesyonel tiyatro yapmaktayım. Ankara’da yaşamaktayım. Türkiye’yi iki kez dolaştım turnelerle, hem Orman Bakanlığı ile hem de Valiliğin oluşturduğu Uyuşturucuyla Mücadele Turnesi ile iki kez Türkiye’yi dolaşma fırsatım oldu. Yalnız bu pandemi döneminde biraz sıkıntıya girdik. Şuan zaten pandemi döneminde olduğumuz için 4 aydır işsizim. 4 aydır işsiz olmamamın nedeni de özel tiyatroların pandemi nedeni ile kapanması. 2 kişi yan yana gelemediği için mecburen bizim çalıştığımız tiyatrolarda komple kapandı. Sadece bu sorun benim için değil diğer tiyatrocular içinde, mesela Ankara’da 100 tiyatro varsa şuanda sadece 20 tiyatroya kadar düştü.” dedi.

SAHNELER KAPALI OLDUĞU İÇİN YÜK TAŞIYARAK PARA KAZANMAYA ÇALIŞIYORUM

Sahnelerin kapalı olması nedeni ile para kazanamadığını ifade eden Akbıyık sor günler için biriktirdiği parasının bitmesinin ardından Ankara’da Rüzgarlı Sokakta yük taşıdığını ve para kazanmaya çalıştığını belirtti. Akbıyık : “ Pandemi süreci boyunca özel tiyatrolara veya tiyatroculara yardım yapılmadı. En azından bana yapılmadı çevremde gördüğüm oyuncu arkadaşlarıma da yapılmadı. Bu süreçte benim birikmiş biraz param vardı onları harcamak zorunda kaldım. Şuanda zaten sahneler kapalı olduğu için Rüzgarlı gibi bir yerde yük taşımacılığı yapıyorum. Bir tiyatrocunun da yük taşıması da zaten aslında kötü birşey. Ama helalinden ekmek paramı kazanmak için ben bu işi yapıyorum. Gururluyum ama yinede en kısa sürede özel ve devlet tiyatrolarının açılmasını arzu ediyorum. Gelecek ay açılacak diyorlar ama bir koltuk boş, bir koltuk dolu olacağı için tiyatrolar para kazanamayacak. Sahne kiralarının da yükselmesi nedeni ile tiyatrolar zor duruma düşecek ve sahnelerden uzak kalacağız. Örneğin belediyenin düzenlediği bir pandemi oyununa 6 izleyici geldi. Aslında bu durum ilerleyen zamanda tiyatroların daha zor duruma düşeceğinin bir kanıtı. Belediye destekli olmasına ve ücretsiz olmasına rağmen pandemi endişesi nedeni ile vatandaşlar gelemedi oyuna, bu durumda bizi üzdü.” dedi.

Sahneden uzak olmanın oyuncu için çok kötü olduğunu ifade eden Akbıyık durumu şöyle aktardı; “ Şuanda sahneye çıkamadığım için kendimi kötü hissediyorum. Hatta birçok oyuncu arkadaşımda kendini kötü hissediyor. Aynı zamanda izleyiciye hastalık bulaştırmakta istemiyoruz. Ancak sahneden her uzak kaldığımız dakika bizi üzüyor. Riskin farkındayız ama alışveriş merkezleri açıldı, eğlence yerleri açıldı ama tiyatrolar açılmadı. Açıldıktan sonra da vatandaşlar endişe nedeni ile gelmek istemeyebilir bunuda anlıyorum. Ancak yeni normalde nasıl hareket ediliyorsa bu sahnede de olabilir. Çünkü ben yıllardır sahnedeyim ve buradan ekmek kazanıyorum. Artık sahnelere geri dönmek istiyorum, tüm oyuncularda bunu istiyor aslında.”

BİLET FİYATLARI ARTACAKTIR BU TİYATROLARI ETKİLER

Pandemi nedeni ile uzun süredir kapalı kalan tiyatroların yakın zamanda açılmasının gündemde olduğunu ancak sahne kiralarına yapılan zamlar nedeni ile bilet fiyatlarında zam olabileceğini aktaran Akbıyık, bir koltuk dolu bir koltuk boş uygulaması ile de bu durum birleşince tiyatroların zor durumda olacağını savundu.

Akbıyık: “Tiyatrolar açılırsa ve izleyici sayısının yarısı içeri alınırsa bu bilet fiyatlarına da yansıyacaktır. Ankara’da insanlar devlet tiyatroları ve özel tiyatrolara sık sık giderdi. Hatta önemli oyunlarda aylar öncesinde biletler tükenirdi. Tiyatrolar sahne sanatı, canlı sanat olduğu için indirime de gidemez bu durum böyle olunca bir kişi aslında yanındaki kotuğuda almış olacak ve buda tiyatrolara etki edecek.” dedi.

Sanat aşığı oyuncular ve tiyatrocuların sahnelerin açılmasını çok istediğini belirten Akbıyık sözlerine şöyle devam etti; “Ankara’da gerçek tiyatrocular sahnelerin açılmasını iple çekiyor. Sahne olsun da oynayalım diyorlar. 4 aydan fazla oldu ve artık sahne hasreti çekiyoruz. Bazı sahte tiyatrocular ise sahnelerin kapalı olmasından memnun. Ama sanat aşıkları salgına karşı tedbirlerin alınması ile sahnelerin tekrar açılmasını çok istiyor.”

BAKANLIK DESTEK OLDU AMA KİRALAR ARTINCA DURUM DEĞİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının gerekli adımları attığını ancak bazı sahne sahiplerinin kiralarda artış yaparak özel tiyatroları zor duruma sürüklediğini ifade eden Akbıyık daha fazla desteğin özel tiyatroları ve tiyatrocuları ayakta tutabileceğini aktardı. Akbıyık: “Aslında Kültür ve Turizm Bakanımız bir destek paketi açıklamıştı. Tiyatroda vergi indirimine gidildi. Ancak sahne sahipleri kiralarına zam yapınca avantaj kalmadı. Bu durumda da sahneler fiyatlarını düşürmediği sürece biletler pahalı olacak ve salonun yarısı kadar izleyici ile yüksek fiyatlı biletler vatandaşın gelmesine engel olacak. Buda birçok oyunun iptal edilmesi demek olacak. Tiyatroların açılmasını çok istiyoruz Sayın Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızdan özel tiyatrolar içinde destek istiyoruz.” dedi.