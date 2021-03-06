Sahiplendiği köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası

Haluk KARAASLAN-Onur CAN KANKAL/ANKARA,(DHA)- ANKARA’da sahiplendiği kangal köpeğinin kulaklarını kesen Hakan B’ye 4 bin 168 TL para cezası uygulandı.

Altındağ ilçesi Kavaklı köyünde kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarını besleyen hayvanseverler, bakımsızlıktan ölmek üzereyken buldukları kangal köpeğini veterinere götürüp tedavi ettirdi. Hayvanseverler, ‘Yeşil’ adını verdikleri köpeği, bakımını yaptıktan sonra sosyal medya üzerinden Çubuk ilçesinde çiftlik sahibi Hakan B.’ye sahiplendirdi. Hayvanseverler, yaklaşık 1 ay sonra köpeği ziyarete gittiklerinde kulaklarını kesilmiş gördü. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9’ncu Bölge Müdürlüğü ekipleri köpeğe el koyup, Hakan B.’ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 4 bin 168 lira TL para cezası uyguladı.

‘HAPİS CEZASI ALMALARINI İSTİYORUZ’

DKMP 9’ncu Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte köpeği teslim alam Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, duruma tepki gösterdi. Danacıoğlu, “Gönüllümüz, sahiplendirdiği hayvanı ziyarete gittiğinde kulaklarının kesilmiş olduğunu görüyor. Tarafımıza ihbarda bulunuyor. DKMP 9’ncu Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte alana geliyoruz. Köpeğin kulakları kan revan içerisinde, kurtarılan bir hayvanmış, öncesinde maddi manevi ciddi emekler sarf edilerek hayvanı yaşama döndürdükten sonra, sokaklarda yaşayamayacağı düşünülerek yuva arayışında bulunan gönüllünün bu tür bir olayla karşılaşması gerçekten acı vericidir. Bu durum bizi çok üzdü, bunun bedeli para ile ölçülemez, bu bir uzuv kaybıdır. Biz bu suçu işleyenlerin hapis cezası almalarını talep ediyoruz” dedi.

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