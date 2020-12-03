Sahiplendiği engelli köpeği yanından ayırmıyor

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacısı Hüseyin Öztürk (42), yavruyken otomobilin çarpması sonucu ön sağ ayağını kaybeden sokak köpeğini sahiplendi.

Alaplı’da 5 yıl önce yavruyken otomobil çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi edildi. Ön sağ ayağı kesilen köpek, 3 yıl boyunca Alaplı Belediyesi Hayvan Barınma Evi’nde yaşadı. Hüseyin Öztürk, barınakta gördüğü köpeği sahiplendi. İlçe merkezinde ayakkabı boyacılığı yapan Öztürk, ‘Pamuk’ ismini verdiği köpeğe 1 yıldır gözü gibi bakıyor. İlçede 10 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, hayvanları çok sevdiğini söyledi. Kendisinin de ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yüzde 55 engelli olduğunu anlatan Öztürk, “Doğadaki her hayvanı çok seviyorum. Yavruyken otomobil çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden Pamuk, barınma evinde yaşıyordu. 1 yıl önce onu yanıma alarak sahiplendim. Ayakkabı boyacılığından kazandığım parayla ona bakıyorum” dedi.

İlçede esnaflık yapan Süleyman Yavuz ise, “İlçemiz güzel insanı Hüseyin kardeşimiz engelli köpeğe sahip çıkıyor. Kendi ayakkabı boğacığından kazandığı paranın bir kısmını onun karnını doyuruyor. Hüseyin kardeşimizi çok seviyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI