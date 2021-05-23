Şahinbey Belediyesi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu

İklimler ve yaşam kaynaklarımızı oluşturan enerjiler bozuluyor; Kronikleşen ve tedavisi mümkün olmayacak bu hastalığın tehlike boyutunu ve doğadaki tüm canlıları ne denli tehdit altına aldığını biliyor olmak , algılamak yeterince sıkıntı verici. Yukarıdan hızla gelen uyarılar , mesajlar , belirgin işaretler yakın gelecekte eskisi kadar rahat olamayacağımızı , dışarıdan gelecek yabancı etkilere karşı hazırlıksız ve zayıf bir konumda olacağımızı ve bu süreç içerisinde insan canlısının ve birçok yaşam formunun olağanüstü ağır kayıplar verebileceğini zamanla yaşayarak göreceğiz.