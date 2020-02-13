Savaş çığlıklarının atıldığı şu günlerde savaşla ilgili birkaç özlü sözü hatırlatmakta yarar var:

Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk

Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz. Benjamin Franklin

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs

Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitleler asla savaş düşkünü değildir. Albert Einstein

Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak. Albert Einstein

Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım. Aram Tigran

Savaş ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe. Edwin Star

Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. Francois Fenelon

Savaş kimin haklı olduğuna değil kimin güçsüz olduğuna karar verir. Bertrand Russell

Savaşta yasalar susar. Cicero

Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerinde yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Simachus

İnsan savaşın ne olduğunu ancak bittiği zaman anlar. H. N Brailsford

Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı. Martin Luther King