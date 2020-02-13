Savaş çığlıklarının atıldığı şu günlerde savaşla ilgili birkaç özlü sözü hatırlatmakta yarar var:
Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. Mustafa Kemal Atatürk
Savaşın iyisi, barışın kötüsü olmaz. Benjamin Franklin
Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömerler. Krezüs
Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitleler asla savaş düşkünü değildir. Albert Einstein
Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak. Albert Einstein
Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım. Aram Tigran
Savaş ne işe yarar? Kesinlikle hiçbir işe. Edwin Star
Tüm savaşlar iç savaştır, çünkü tüm insanlar kardeştir. Francois Fenelon
Savaş kimin haklı olduğuna değil kimin güçsüz olduğuna karar verir. Bertrand Russell
Savaşta yasalar susar. Cicero
Niçin hep birlikte barış ve uyum içinde yaşamayalım? Hepimiz aynı yıldızlara bakıyoruz, aynı gezegenin üzerinde yol arkadaşlarıyız ve aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Simachus
İnsan savaşın ne olduğunu ancak bittiği zaman anlar. H. N Brailsford
Kuşlar gibi uçmasını, balıklar gibi yüzmesini öğrendik. Ancak bu arada çok basit bir sanatı unuttuk; kardeş olarak yaşamayı. Martin Luther King