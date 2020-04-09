ANTALYA’da, nesli tehlike altındaki caretta carettaların da yuva alanı olan dünyaca ünlü sahiller, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü. Havaların ısınmasıyla birlikte bu ayın sonlarına doğru yetişkin yuvalama alanlarında carettaların yumurta bırakmak için kumsala çıkmaları bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın en önemli caretta caretta yuvalama alanlarına sahip Antalya’da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği dünyaca ünlü sahiller, koronavirüs yasakları nedeniyle büyük bir sessizlik yaşıyor. İnsanların girişinin yasaklandığı sahillerde, dünyada nesli tehlike altındaki türlerden olan caretta caretta türü deniz kaplumbağaların da yumurta bırakma dönemlerine sayılı günler kaldı.

ANTALYA’DA 9 ÖNEMLİ KUMSAL

Antalya sahillerinde, caretta carettalar ve yeşil deniz kaplumbağaları için 9 önemli yuvalama kumsalı bulunuyor. Belek’te, 29,3 kilometrelik kumsalda 68- 1053 adet arası caretta caretta ve 2- 8 adet arası yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası, yani yumurta bırakma alanı bulunuyor. 3,2 kilometrelik Çıralı kumsalında 23- 105 adet arası caretta caretta yavru çıkış noktası var. 7,8 kilometrelik Alanya- Demirtaş kumsalında 41- 137 adet, 6,8 kilometrelik Gazipaşa kumsalında 14- 53 adet, 8,5 kilometrelik Demre kumsalında 39- 109 adet arasında yavru çıkış noktası var. 16.1 kilometrelik Manavgat- Kızılot kumsalında 50- 270 adet caretta caretta, 0- 3 adet arasında da yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası bulunuyor. 14 kilometrelik Kumluca kumsalında 75- 305 adet caretta caretta, 7 adet de yeşil deniz kaplumbağası yavru çıkış noktası var. 14 kilometrelik Kaş- Patara kumsalında 35- 127 adet caretta caretta, 2 adet yeşil deniz kaplumbağası yuvalama alanı var. 3,7 kilometrelik Kemer- Tekirova kumsalında ise 4- 23 adet arası caretta caretta yuvalama alanı bulunuyor.