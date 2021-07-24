Sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, gece halk plajında gönüllerince eğlenen tatilcilerden kimisi otel ve çadırlarına dönerken, kimisi ise sahile serdikleri havlu ve hasırlar ile araçlarında uyudu. Belediye ekipleri, sahilde uyuyan tatilcilerin arasında torbalar dolusu çöp topladı.

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen tatilciler, gündüz plaj akşamları ise eğlence merkezlerini doldurdu. Yoğunluğun devam ettiği ilçede, bayramın 4’üncü günü de eğlence devam etti. Atatürk Caddesi’ndeki 4 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı halk plajındaki tatilcilerden kimileri yanlarında getirdikleri içki ve yiyeceklerini tüketip sohbet ederken, kimileri de cep telefonlarından açtıkları müzikler eşliğinde dans edip gönüllerince eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahildeki yoğunluk daha da arttı, günün ilk saatlerine kadar sürdü. Kimileri gecenin sonunda otel ve çadırlarına dönerken kimileri ise sahile serdikleri havlu ve hasırlar ile araçlarında uyudu. Tatilcilerin geride bıraktığı içki ve meşrubat şişeleri, çeşitli ambalaj atıkları ve sigara izmaritleri ve çöpleri temizlemek belediye ekiplerine düştü. Ekipler 1 saat içinde, plajdan torbalar dolusu çöp topladı. Toplanan atıklar, çöp kamyonuna yüklenip, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Marmarisliler, plajdaki uyarı levhalarına rağmen sahile atılan çöpleri ve plajda ve araçlarında uyuyan tatilcileri cep telefonları ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarından paylaşarak sitemde bulundu.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -